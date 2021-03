Quel avenir pour David Bates, prêté par Hambourg au Cercle? "D'abord le maintien"

Arrivé en provenance d'Hambourg en début de saison, le défenseur central ne veut se concentrer que sur le Cercle jusqu'à la fin de la saison.

Le début de l'aventure de David Bates dans la Venise du Nord n'avait pas été florissant: "Le début de saison a été compliqué pour moi. Je n'avais pas eu de préparation complète et j'ai mis du temps à rattraper mon retard", acquiesce-t-il. Mais il a ensuite trouvé ses marques, au point de devenir un pion important du dispositif brugeois. "Cela va de mieux en mieux", confirme-t-il.

Et si son avenir est encore incertain, il refuse de se poser la question. "Il y a encore des rencontres importantes à jouer avec le Cercle, ensuite, on verra. J'ai encore un an de contrat avec Hambourg, mais je veux d'abord aider le Cercle à assurer sa place en D1A".