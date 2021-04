Le bilan des Rouches en sélection durant la trêve internationale

Collins Fai, Selim Amallah et Adboul Tapsoba se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun du 15 janvier au 28 février 2022.

Le Grand-Duché du Luxembourg a débuté par une défaite contre le Qatar (0-1) en amical lors de cette trêve internationale. Mais, Laurent Jans et les siens ont ensuite décroché l’une des plus belles victoires de leur histoire face à l’Irlande (0-1). En effet, les Luxembourgeois ont décroché le deuxième succès à l'extérieur en match de qualifications au Mondial de leur histoire. Le premier avait été acquis en Suisse en 2008.

Et samedi dernier, nos voisins ont continué sur leur lancée en faisant douter le Portugal de Cristiano Ronaldo en menant en score jusqu'à la 45e. Mais le champion d'Europe en titre s'imposera finalement 1-3.

Le milieu de terrain a partagé l'enjeu avec la Bosnie-Herzégovine contre la Finlande (2-2) lors de la première rencontre durant cette trêve internionale. Le Rouche a ensuite fait l'impasse sur la joute amicale contre le Costa Rica (0-0). Le joueur âgé de 28 ans était aligné d'entrée de jeu contre la France ce mercredi soir mais les Bosniens se sont inclinés de justesse à domicile (0-1).

Kostas Laifis (3 titularisations)

Kostas Laifis a disputé entièrement les trois rencontres avec Chypre. Après un nul contre la Slovaquie (0-0) et une défaite contre le Croatie (1-0), les Chypriotes ont terminé sur une belle note avec une victoire contre la Slovénie (1-0).

Le milieu offensif des Rouches a disputé les deux rencontres du Maroc lors des rencontres de qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont partagé l'enjeu contre la Mauritanie (0-0) et se sont imposés contre le Burundi (1-0).

Jackson Muleka (1 titularisation et une montée au jeu à la 63e minute) et Merveille Bope Bokadi (1 titularisation)

La République démocratique du Congo n'est pas parvenue à se qualifier et fait partie des grands absents de la CAN. Jackson Muleka et Merveille Bope Bokadi étaient alignés d'entrée de jeu lors de la défaite des Léopards contre la Gabon (3-0). Lors de la victoire contre la Gambie (1-0), Muleka est entré à la 63e minute tandis que Bokadi avait été laissé au repos.

Sur le banc lors de la défaite du Cameroun contre le Cap-Vert (3-1), Fai était titulaire lors du partage face au Rwanda (0-0).

Abdoul Tapsoba (20 minutes de jeu et une 1ère cape)

Le jeune attaquant âgé de 19 ans a fêté sa première sélection en entrant en jeu à la 70e minute lors de la victoire du Burkina Faso face au Soudan du Sud (1-0).