Coup dur pour STVV, qui perd un cadre avant le sprint final

Une nouvelle qui tombe mal pour les Canaris, pas encore rassurés dans le bas de tableau.

Mauvaise nouvelle pour Maximiliano Caufriez. Le latéral trudonnaire s'est blessé chez lui alors qu'il tondait la pelouse. Il ne devrait plus jouer cette saison, selon les informations du Belang van Limburg.

Une mauvaise nouvelle aussi pour les Canaris et Peter Maes qui perdent un titulaire indiscutable (19 rencontres, un but et un assist cette saison) alors que STVV, qui n'a que trois points d'avance sur le Cercle de Bruges, tentera de sauver sa place en Pro League lors de ses quatre dernières rencontres de phase classique.