Hein Vanhaezebrouck avant Standard-La Gantoise : "Un match crucial pour les deux équipes"

Ce dimanche soir (18H15), le Standard de Liège accueille La Gantoise lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège et La Gantoise entament leur sprint final pour les playoffs 2. Hein Vanhaezebrouck est conscient que son équipe ne doit perdre aucun point lors des trois dernières rencontres de la saison régulière. Le coach des Buffalos ne pense pas que les Rouches ont la finale de la Coupe en tête. "Je n'ai lu nulle part que le Standard serait moins motivé pour le match contre nous. Ils jouent peut-être la finale de la Coupe, mais rien ne garantit qu'ils la gagneront. Ils voudront tout faire pour disputer les playoffs 2, ce sera donc un match crucial pour eux aussi", a lâché Vanhaezebrouck en conférence de presse.

"Le Standard doit gagner pour nous dépasser au classement"

La Gantoise est légèrement mieux placée au classement avec deux points de plus au compteur, ce qui fait que le matricule 16 ne peut pas non plus se permettre de perdre des points. "Ils doivent en effet gagner pour nous dépasser au classement. Ils peuvent donc parier sur deux chevaux à la fois pour obtenir ce billet européen. Nous sommes dans une meilleure position en championnat, mais nous ne sommes plus présents en Croky Cup. Au surplus, notre programme n'est pas non plus très simple. Nos joueurs sont bien conscients de l'importance des matchs restants, mais le groupe n'a aucun problème avec cela", a déclaré Vanhaezebrouck. "Je ne sais pas comment le Standard va jouer dimanche. Ils ont un grand noyau et des joueurs de qualité", a souligné HVH.

© photonews

Le T1 de Gand compte donc sur la mentalité de gagnant de son groupe. "Après la victoire contre le Cercle de Bruges, nous avons brièvement donné notre avis. J'aurais pu passer trois heures à y réfléchir. Ce n'était pas bon, mais les trois points étaient les plus importants. Et avant, nous n'avons pas toujours obtenu les points que nous méritions. Mais c'était bien le match le plus faible que j'ai vu depuis mon retour."

"Je pense que notre groupe de joueurs est mentalement prêt pour ces trois derniers matchs. Le retour de Ngadeu a donné un coup de pouce à l'équipe car il peut aider les autres. Il est important que nous le récupérions maintenant pour cette phase cruciale de la saison. Quand certains gars ont des difficultés, on se tourne vers les hommes forts. Pour cela, Ngadeu est peut-être le pion le plus important : il peut vraiment pousser les gars et leur faire croire à nouveau en eux", a conclu Hein Vanhaezebrouck.