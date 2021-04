Un Hein Vanhaezebrouck bon perdant souligne la performance des jeunes Rouches : "Ils l'ont fait et chapeau à eux"

La Gantoise a chuté au Standard de Liège (2-1) ce dimanche. Pourtant, les Buffalos menaient au score après deux penaltys offerts par le matricule 16.

Hein Vanhaezebrouck s'est montré réaliste à l'issue de la rencontre. "Si nous avions été plus efficaces, nous gagnions ce match. Notre première mi-temps n'a pas été bonne et le Standard n'a pas été très fort non plus durant ces 45 premières minutes. C'était équilibré puis deux penaltys sont tombés, mais nous ne sommes parvenus à marquer qu'un but, et ce, en deux temps ! Ça fait seulement 0-1", confie le T1 des Buffalos à l'issue de la rencontre avant d'évoquer la seconde période.

"Avec la qualité et l'expérience que nous avons, nous devons faire beaucoup mieux"

"Notre meilleur moment fut le premier quart d'heure de la seconde période. Nous avons eu plusieurs occasions pour conclure avec des situations de 3 contre 2 et de 2 contre 1... Avec la qualité et l'expérience que nous avons, nous devons faire beaucoup mieux. Il faut finir et mettre ce deuxième but. Et là, le Standard et ses jeunes auraient eu des difficultés à se relever. Les jeunes Rouches ont montré leurs qualités et leur engagement. Ils ont poussé en se disant ce n'était pas terminé et se sont surpassés. Ils l'ont fait et chapeau à eux. Ils ont mérité cette victoire. Nous n'avons pas profité de nos moments forts et notre adversaire en a profité. Le Standard nous dépasse au classement et sont en finale de la Coupe de Belgique. Ce sera compliqué pour La Gantoise de décrocher un ticket européen, c'est clair", a conclu Hein Vanhaezebrouck .