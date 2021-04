Insultes racistes: Cala nie les faits !

L'attaquant de Cadix, qui est lui revenu sur le terrain, est revenu sur la pelouse.

Comme nous vous l'indiquions dimanche, le défenseur central du FC Valence Mouctar Diakhaby (24 ans, 19 matchs et 1 but en Liga cette saison) a dénoncé des insultes racistes de la part de l'attaquant de Cadix Juan Cala, qui l'aurait traité de "noir de merde". Avant une enquête approfondie de la part de la Liga, l'entraîneur de l'actuel 13e du championnat, Alvaro Cervera, a indiqué que son joueur niait les faits.

"Cala a dit qu'il ne l'avait pas insulté et je me dois de le croire. Je lui ai dit que je craignais le pire, mais il m'a demandé de le laisser jusqu'à la pause. Plus tard, à la mi-temps, nous avons reparlé et il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas insulté. Mais je l'ai vu affecté par tout ce qui se passait, et il avait déjà un carton, c'est pourquoi je l'ai sorti", a répondu Cervera en conférence de presse.