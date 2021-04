Zulte Waregem renverse Eupen et s'empare de la 6ème place

Ce lundi après-midi, Zulte Waregem accueillait Eupen au Stade Arc-en-Ciel pour le compte de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem et Eupen n'ont pas fait une croix sur les Playoffs 2 tant les deux formations veulent prétendre à une place dans le top 8. La victoire était donc obligatoire pour les deux équipes.

La première période aura été eupenoise tant par la possession que les occasions. Les Pandas donneront l'impression d'évoluer au Kehrweg. Les locaux penseront ouvrir le score via Gianni Bruno mais le but sera annulé pour cause de hors-jeu de la part de Dompé (7e). Juste après, N'Dri traversera la défense flandrienne et obligera Bostyn à repousser le ballon en corner (8e). C'est finalement Eupen qui inscrira le premier but de la partie via un coup franc de Peeters dévié par le mur adverse (22e), 0-1.

© photonews

Les Pandas ont failli doubler la mise à nouveau sur un coup de pied arrêté mais Amat a manqué de puissance devant Bostyn (25e). Théo Defourny effectuera son premier arrêt peu après l'heure de jeu sur un tir puissant de Bruno (33e). Déjà bien sollicité durant cette partie, Bostyn effectuera une très belle sortie devant Prevljak (42e). Les visiteurs mèneront 0-1 à la pause.

© photonews

Au retour des vestiaires, ce fut le grand réveil tant les troupes de Dury reviendront avec de meilleures intentions. Gianni Bruno alertera Defourny avec une reprise de volée (47e). Dix minutes plus tard, le portier eupenois devra boxer une frappe tendue de Vossen (57e). On sentait que Zulte reprenait du poil de la bête et c'est le capitaine Pletinckx qui égalisera d'une jolie reprise de volée à l'entrée de la surface (59e), 1-1.

© photonews

Quelques minutes plus tard, les Pandas auront l'opportunité de repasser devant mais se heurteront deux fois à Bostyn qui effectuera une énorme parade sur un coup de tête de N'Dri avant un sauvetage sur une tentative de Ngoy (62e). Toutefois, Eupen terminera la rencontre à dix suite à l'exclusion d'Agbadou suite à un deuxième bristol jaune (80e). Et juste après, Zulte Waregem prendra les commandes de la rencontre via une reprise de volée signée De Bock (81e), 2-1. En toute fin de rencontre, Defourny empêchera Chory de tuer la rencontre (90e), mais Eupen ne parviendra pas revenir dans la partie de toute façon.

Zulte s'imposera donc 2-1 et s'emparera de la 6ème place avec 46 points au compteur. Cette défaite devrait mettre fin aux espoirs eupenois concernant le top 8. Les Pandas conservent leur 13ème place et restent bloqués à 40 unités.