La rénovation de Sclessin approuvée par la Région Wallonne

Bonne nouvelle pour le Standard : la Région Wallonne a validé la demande de rénovation de Sclessin, après l'aval déjà fourni de la ville de Liège.

C'est Het Laatste Nieuws qui nous en informe ce mercredi : le Standard de Liège aurait reçu le feu vert de la Région Wallonne dans le dossier de rénovation de Sclessin. Tous les documents sont donc désormais remplis, après que la Région ait refusé le dossier une première fois l'été dernier. Les travaux vont donc pouvoir commencer.

Pour rappel, Sclessin devrait passer à 32.000 places et la tribune 2 devrait être refermée. Les alentours du stade devraient également être rénovés et former un lieu de rassemblement pour les supporters.