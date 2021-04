Les Zèbres jouent leur va-tout au Beerschot: "On ne dira pas que c'est foutu, mais..."

Les playoffs 2, un objectif minimal pour le Sporting de Charleroi et, à ce titre, une victoire au Beerschot serait la bienvenue.

Malgré le partage concédé contre Mouscron, dimanche soir, le Sporting de Charleroi conserve toutes ses chances d'atteindre les playoffs. Un neuf sur neuf assurerait, en effet, aux Zèbres une place dans le top 8. C'est dire l'importance du match d'alignement qui attend le Sporting mardi soir, contre le Beerschot, lui aussi candidat aux playoffs 2.

FIn de saison le 18 avril? "On ne veut pas y penser"

Les Zèbres en sont conscients: il est temps d'aller chercher une victoire. "On ne dira pas que c'est foutu si on ne gagne pas, parce qu'on se battra jusqu'à la fin, mais on sait que c'est un match important et il faut le gagner", confiait Jules Van Cleemput, dimanche soir, dans les travées du Mambourg.

Les protégés de Karim Belhocine ne veulent pas voir leur saison se terminer dans dix jours et ils savent que c'est maintenant ou jamais. "On ne veut pas y penser, parce que dans notre esprit, c'est impossible, mais pour ça, il faut gagner des matchs", insiste le latéral droit carolo. Le rendez-vous est pris, sur la pelouse du Kiel, ce mercredi.