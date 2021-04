Lyon a eu besoin des tirs au but pour éliminer le Red Star de la Coupe de France

Ce fut une superbe et véritable rencontre de Coupe que ce Red star Lyon.

Ce jeudi, L'Olympique Lyonnais se déplaçait au Red Star pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Lyon a pris les commandes dans cette rencontre. Ils ont dominé de la tête et des épaules en ayant beaucoup d'occasions. Ils ont été récompensés par un but de Paqueta (28', 0-1) et un autre de Memphis Depay juste avant la pause (45', 0-2).

Après la pause, les hommes de Garcia ont continué leur domination mais le Red Star va revenir à la hauteur des Gones en deux temps: une réduction du score par Meissa Ba (61', 1-2) avant un superbe coup franc de Jimmy Roye (2-2).

La qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France se joue donc aux tirs au but. A ce petit jeu, les Lyonnais ont été les plus forts, avec une réalisation de Jason Denayer. Les Gones continuent donc leur parcours.