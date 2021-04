Le Cercle de Bruges s'intéresse à un international albanais

Le Cercle de Bruges, presque assuré de son maintien, pense déjà à la saison prochaine.

D'après le média albanais Panorama Sport, le Cercle de Bruges aurait posé son regard sur Marsel Ismajlgeci (21 ans), latéral gauche du FK Tirana et international albanais (1 sélection). Les Groen & Zwart auraient même déjà transmis une offre à hauteur de 350.000 euros au club albanais pour son joueur, évalué à 325.000 et qui compte 4 buts et 4 assists en 22 matchs avec Tirana cette saison.