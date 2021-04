Yves Vanderhaeghe aux anges : "Nous savions que nous pouvions faire un pas important"

Yves Vanderhaeghe est en passe de sauver le Cercle de Bruges de la relégation. Lors de l'avant-dernière journée de D1A, les Brugeois se sont imposés 3-0 contre OHL alors qu'ils étaient pourtant réduits à dix.

Yves Vanderhaeghe est en passe de sauver le Cercle de Bruges qui vient de se hisser à la 16ème place avec 35 points au compteur. "Gagner 3-0, c'est bien sûr un score fantastique, mais nous nous sommes encore compliqués la tâche. Nous avons très bien commencé le match. Il y avait beaucoup de pression de notre part, OHL n'a pas pu jouer. Mais nous avons vite été réduits à dix, et nous devions rester organisés, comme la semaine dernière, et profiter des espaces", a expliqué le coach du Cercle.



"Je ne saurais trop féliciter mon équipe pour la mentalité dont elle a fait preuve aujourd'hui : continuer à courir, continuer à serrer les rangs. Et tous les remplaçants étaient également sur la même longueur d'onde. Que du positif ! Nous savions que nous pouvions faire un pas important ce samedi. Si vous vous retrouvez avec dix joueurs après 35 minutes, en tant qu'entraîneur, vous pouvez avoir quelques doutes. Mais ce n'était pas nécessaire. Ils se sont jetés dans la bataille à chaque instant et nous n'avons pas vraiment été mis en difficulté", a conclu Yves Vanderhaeghe.