John van den Brom ravi après avoir remporté le derby limbourgeois : "Encore une grande équipe"

Les vingt premières minutes ont été un véritable casse-tête contre Saint-Trond, mais après l'ouverture du score de Bongonda, ce fut une promenade de santé pour le KRC Genk (4-0.)

"Tout le monde nous voyait déjà dans en Playoffs 1, mais ce n'était pas encore le cas. J'ai vu une autre grande équipe aujourd'hui, encore une fois avec un bon départ. La semaine dernière, nous avons peut-être eu plus d'occasions, mais aujourd'hui nous avons pu faire la différence beaucoup plus rapidement. Tout est rentré", a déclaré John van den Brom à l'issue de la rencontre.

"Après la pause, j'ai pu laisser jouer d'autres gars. Les POI sont sécurisés, ce qui nous donne la paix et la confiance. Maintenant, nous avons de beaux matchs à jouer et nous voulons nous montrer", a lâché le technicien néerlandais.

Une deuxième place temporaire, un billet pour les Playoffs 1, quatre buteurs différents et une clean sheet. Mais ce n'était pas que des bonnes nouvelles pour le KRC Genk. Carlos Cuesta et Junya Ito sont sortis blessés. "Carlos est légèrement blessé. Il a reçu un coup, juste au même endroit que plus tôt cette semaine. Sachant que le match était déjà joué et que nous avons McKenzie derrière nous, c'était un remplacement logique. Nous devrons attendre et voir pour Ito, mais je ne pense pas que ce soit trop mauvais. Il était lui-même assez optimiste, pour autant que je le comprenne, bien sûr", a conclu Van den Brom en clignant de l'œil.