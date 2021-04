Le double changement d'Aboubakary Koita et les excuses de Nicky Hayen

L'ailier waaslandien n'est resté que 20 minutes sur la pelouse et il était très frustré en quittant la pelouse.

Waasland-Beveren a vécu un drôle de match, dimanche après-midi, contre Courtrai. Mené 2-3 à une demi-heure du coup de sifflet final, Nicky Hayen a tenté d'inverser la balance en faisant monter Aboubakary Koita.

Sauf que l'ailier waaslandien n'était pas tout à fait prêt à jouer et le coach de Waasland-Beveren a changé d'avis 20 minutes plus tard. Et c'est forcément mécontent qu'Aboubakary Koita a laissé sa place à Jordan Faucher.

Ce que Nicky Hayen comprend. "Je prends la responsabilité de ça. Abou ne s'est pas entraîné de la semaine et c'était un risque de le mettre sur le banc. On voyait dans ses actions que ce n'était pas le vrai Abou. Et j'ai décidé de faire ce qu'un coach peut faire: un nouveau changement. Il est particulièrement fâché sur moi et je comprends sa frustration, sa déception et sa colère", précise le coach waaslandien.