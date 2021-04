Frédéric Kanouté est devenu agent pour aider les jeunes joueurs africains exploités : "Cela n'a jamais été mon rêve de devenir agent"

Aujourd'hui retraité des terrains de football, l'ancien attaquant de West Ham, Tottenham ou encore Séville affirme qu'il n'a jamais voulu devenir agent de joueurs.

L'agence 12 Management de Frédéric Kanouté représente aujourd'hui des joueurs comme Patson Daka, ou encore l'ancien joueur du Standard Moussa Djenepo.

Mais l'ancien attaquant formé à Lyon affirme que le traitement réservé aux jeunes joueurs africains par des agents peu scrupuleux l'a poussé à se lancer dans le métier après sa carrière de joueur : "Cela n'a jamais été mon rêve d'avoir mon agence ou de devenir un agent de joueurs, mais j'ai presque été forcé à le faire", a déclaré l'ancien buteur âgé de 43 ans, à Newsday BBC World.

Au-delà du football, Frédéric Kanouté a été très impliqué dans l'humanitaire : "J'ai toujours été impliqué dans le développement des jeunes en Afrique. Au début, j'aidais en fournissant du matériel et en apportant un soutien moral à ces jeunes. Mais je me suis rendu compte que certains agents venaient piquer les joueurs et les emmenaient en Europe, et qu'ensuite ils s'occupaient pas d'eux de la bonne manière. Donc quand j'ai terminé ma carrière, je me suis dit que j'allais continuer à aider, mais que j'allais aussi créer ma propre agence. Maintenant, nous pouvons les suivre de A à Z et nous assurer que la transition se fait correctement, que nous les préparons bien et que le suivi en Europe se fait correctement."

Frédéric Kanouté est né en France et a porté les couleurs du Mali. Formé à Lyon où il est né, 'Freddie' est ensuite passé par West Ham (2000-03) puis Tottenham (2003-05) avant de rejoindre le FC Séville (2005-12). Il détient un beau palmarès avec notamment deux Copa del Rey, deux Coupes de l'UEFA, une Super Coupe de l'UEFA, un titre de Joueur africain de l'année (2007) et il compte près de 230 buts inscrits en presque 600 rencontres au plus haut niveau.