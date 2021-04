Mouscron et Ostende ne devraient pas recevoir leur licence ce mercredi

C'est ce mercredi que la Commission des Licences donne son premier verdict. Si le refus concernant l'Excel Mouscron est connu, le KV Ostende devrait également faire partie des recalés.

Le KV Ostende est, depuis 2020, propriété du groupe américain PMG, dont la prise de position est claire : Paul Conway, président, refuse de fournir les détails de ses comptes, ce qui est obligatoire en Belgique mais pas dans les autres pays où PMG travaille et est propriétaire de clubs. Résultat : les papiers n'ont pas été fournis à la Commission, qui ne devrait pas octroyer la licence au club, rapporte Het Laatste Nieuws.

Pas d'inquiétude cependant du côté des Côtiers, où on est confiant concernant l'octroi ultérieur de la licence via la CBAS.

Mouscron, sans surprise

Malgré le retour du diable-vauvert de Gérard Lopez, qui devrait a priori fournir à l'Excel Mouscron les garanties financières permettant l'obtention de la licence à terme, le club hurlu n'a pas pu fournir les documents à la Commission en première instance et n'obtiendra pas non plus son sésame pour le football professionnel. Il faudra passer par la CBAS, ce qui est devenu une habitude au Canonnier ...