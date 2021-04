Aline Zeler coach de Charleroi : "Communiquer des valeurs humaines aux joueuses"

Aline Zeler repasse de l'autre côté : après un retour à Genk en tant que joueuse, elle range les crampons et rejoint Charleroi en tant que coach.

L'ex-Red Flame a été nommée coach de l'équipe carolo de Super League féminine, qui a fait ses débuts cette saison et est encore en plein apprentissage. "Le projet de Charleroi a de l'avenir, c'est difficile de prédire ce qui va se passer mais je peux contribuer à dessiner cet avenir, pas seulement au niveau de l'équipe A car il faut mettre de l'énergie dans les autres équipes. Un plan va être mis en place et mes idées ont plu à la direction", se réjouit Aline Zeler.

"Le foot est pour moi une école de vie, je vais venir ici avec des règles, de la discipline mais aussi des valeurs humaines. Les gens me connaissent en tant que joueuse mais j'ai fait un an en tant que coach au PSV et en équipe nationale, chez les Espoirs", continue l'ancienne joueuse du Standard. "Je suis professeur d'éducation physique, donc la pédagogie est en moi. J'ai reçu un bel accueil ici et je le sens bien".