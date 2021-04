Erling Haaland tourne la page Ligue des Champions: "Notre saison n'est pas finie"

Alors qu'Erling Haaland connaît une panne inhabituelle (il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses sept dernières rencontres), le Borussia Dortmund est tombé en quart de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir, contre Manchester City.

Une déception pour le buteur norvégien du Borussia, mais il n'est pas du genre à se lamenter. "Notre aventure en Ligue des Champions est terminée, mais pas notre saison. Nous avons encore des objectifs à atteindre", insiste-t-il dans un message adressé aux supporters jaune et noir.

Il reste en effet deux objectifs au Borussia d'ici la fin de saison: le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, de Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Dortmund affrontera Holstein Kiel, pensionnaire de D2 allemande, en demi-finale, le 1er mai prochain.

Thanks to all the fans all over the world for supporting us. Our @ChampionsLeague journey may be done but our season is not done. We will keep fighting for you and for the team! We still have goals to achieve! 🖤💛 pic.twitter.com/01rVaVS17G