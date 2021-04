Des soucis défensifs pour Franky Vercauteren

Si tout va bien offensivement pour le Great Old, Franky Vercauteren va devoir jongler avec les absences pour composer sa charnière défensive, samedi soir, contre Genk.

Avec les retours en grâce de Dieumerci Mbokani et de Didier Lamkel Zé, plusieurs éléments offensifs, comme Nana Ampomah et Felipe Avenatti, n'ont quasiment plus voix au chapitre à l'Antwerp. Autant dire que Franky Vercauteren a l'embarras du choix pour compléter sa ligne offensive.

Mais il aura tout de même quelques soucis pour composer son onze de base, samedi soir. Les défenseurs centraux Jérémy Gelin, blessé, et de Maxime Le Marchand, suspendu, seront tous les deux absents. Tout comme Faris Haroun, que le coach anversois espère récupérer pour le coup d'envoi des playoffs 1.