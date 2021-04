Edinson Cavani atteint un cap symbolique en compétitions européennes

Edinson Cavani (34 ans) a inscrit ce jeudi son 50e but toutes compétitions européennes confondues, devenant là le premier uruguayen de l'histoire à atteindre ce cap et rejoignant un cercle très fermé, puisque seuls trois joueurs sud-américains en comptaient autant jusque là : Lionel Messi, Sergio Agüero et Alfredo Di Stefano.

🇺🇾 Edinson Cavani is the first Uruguayan player to reach 50 goals in UEFA competitions (87th appearance)



He’s the fourth South American player to this milestone after Lionel Messi, Sergio Aguero & Alfredo Di Stefano #UEL pic.twitter.com/VyztpWfIAe