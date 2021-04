Trois Brugeois absents pour le match contre Mouscron

Philippe Clement sera privé de trois joueurs pour le dernier match de la phase classique.

La phase classique se termine et le Club de Bruges espère en profiter pour maintenir un écart le plus grand possible avec ses poursuivants. Pour ce faire, les Blauw en Zwart devront se défaire de l'Excel Mouscroin, dimanche soir, au Jan Breydelstadion.

Une rencontre que le leader abordera sans trois joueurs: Youssouph Badji, qui souffre du dos,Federico Ricca, touché au tendon d'achille et Eder Balanta, victime d'une blessure musculaire.