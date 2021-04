Nicolas Gavory est prêt pour le sprint final du Standard : "Malgré certaines critiques, je suis resté focus sur mon travail"

Le back gauche du matricule 16 est prêt pour cette dernière ligne droite.

Nicolas Gavory est en forme pour le moment. "Je me sens bien physiquement et mentalement. Et mes performances s'en ressentent de même. J'ai envie de poursuivre sur cette voie et ainsi bien terminer la saison. Malgré certaines critiques, je suis resté focus sur mon travail et je savais que cela allait tourner à un moment ou l'autre", a confié le Français en conférence de presse.

Sorti de l'équipe il y a quelques semaines, l'ancien joueur d'Utrecht et de Clermont est resté concentré. "Sur le coup, je n'ai pas bien pris cela car je suis un compétiteur mais voilà, je suis parvenu à repartir du bon pied et à inverser la tendance", a souligné le défenseur.

"Au vu de notre forme affichée ces dernières semaines, je pense que nous pouvons remporter cette rencontre"

Le Standard de Liège est proche d'atteindre ses deux objectifs. "Nous sommes largement capables d'être en Playoffs 2 et de gagner la Coupe de Belgique. Huit jours cruciaux avant la fin de la saison, mais nous travaillons pour être à 100% pour ces deux matchs. Contre le Beerschot, ce sera compliqué mais au vu de notre forme affichée ces dernières semaines, je pense que nous pouvons remporter cette rencontre", a ajouté le joueur âgé de 26 ans auteur de huit passes décisives cette saison. "En débutant la saison, je ne suis pas focalisé sur les statistiques et les assists. C'est plutôt satisfaisant pour un back de faire déjà sept passes décisives. J'ai envie de devenir le meilleur passeur du club cette saison", a conclu Nicolas Gavory qui se sent bien au Standard de Liège.