Douche froide pour Genk : "Nous n'aurions pas dû perdre"

La partie entre l'Antwerp et Genk a été spectaculaire, mais elle ne s'est pas bien terminée pour le Racing.

Genk semblait tout avoir entre les mains pour l'emporter, les Limbourgeois menaient 0-2 mais l'Antwerp a retourné la situation pour finalement l'emporter 3-2.

Pour Patrik Hrosovsky, c'est un véritable coup sur la tête : "Nous n'aurions pas dû perdre", a confié ce dernier à Het Belang Van Limburg. "Nous devions tout simplement gagner. Nous les avons laissé marquer dans un moment de relâchement. Ils sont forts, et nous le savions."

Genk n'avait plus de réponse en deuxième mi-temps : "L'Antwerp a alors changé son style de jeu, et opté pour une pression plus élevée et a été plus agressif. Nous avons dû faire circuler la balle plus souvent. Nous devons en tirer les leçons pour la finale et les matchs à venir en PO 1. Lundi, nous commencerons la préparation de la finale de la coupe à tête reposée et nous nous y consacrerons pleinement."