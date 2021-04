Mbaye Leye : "C'est le Standard que j'ai envie de voir"

Ce dimanche, le Standard de Liège a étrillé le Beerschot (3-0) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League. Un succès qui permet aux Liégeois de terminer à la sixième place et de pouvoir disputer les Playoffs 2.

Victoire largement méritée pour le Standard de Liège ce dimanche. Les Rouches ont facilement pris la mesure du Beerschot et auraient même pu marquer plus de buts sans plusieurs parades de Mike Vanhamel en fin de rencontre. Le matricule 16 a donc assuré l'essentiel avec cette victoire, à savoir disputer les Playoffs 2 et arriver en finale de la Coupe de Belgique dans de très bonnes conditions.

"La première période n'a pas été évidente face à une équipe bien organisée. On n'a pas trouvé l'homme libre directement et on avait un mauvais tempo. Mais c'était important de continuer et de jouer notre jeu. Puis, on a ouvert le score via un but qui symbolise notre philosophie, à savoir des courses et des changements de positions. Un beau centre d'Hugo (Siquet) à destination de Joao (Klauss). Ensuite, ce fut plus facile en deuxième période. L'adveraire devait sortir, on a bien gardé le ballon et l'efficacité était au rendez-vous. C'est le Standard que j'ai envie de voir. On a été plus efficace ces dernières semaines et la régularité est là également", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

"Une satisfaction collective"

Le matricule 16 est satisfait après ce succès qui permet de disputer les Playoffs 2. "Une satisfaction collective. On a souffert et passé des moments difficiles, mais on a beaucoup travaillé et on récolte les fruits de notre travavil. On est content de jouer les Playoffs 2 au vu de la saison. Une satifaction personnelle de mon côté car on était 12ème quand je suis arrivé et on termine 6ème. C'est bien. Au surplus, on est la deuxième équipe qui utilise le plus de jeunes derrière le Cercle...", a souligné le technicien sénégalais avant d'évoquer la finale de la Coupe de Belgique. "Je suis très content des garçons, mais nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. Il faut faire un peu plus cette semaine et disputer un super match dimanche prochain en finale. Pas le droit à l'erreur", a conclu Mbaye Leye.