🎥 Lionel Messi pris d'assaut après la victoire en finale de la Coupe du Roi

Si la tradition veut que les joueurs prennent la pose à côté du trophée pour la séance photo d'après-sacre, cela a pris une tournure différente ce samedi soir.

En effet, le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao et les joueurs du club catalan se sont rués pour prendre une photo avec le trophée mais surtout... Lionel Messi.

L'attaquant argentin semblerait encore plus précieux aux yeux de ses coéquipiers que le premier trophée du club en deux ans.

Everyone got in line to take a photo with Messi 🏆 @brfootball



(via @lachainelequipe)pic.twitter.com/ohWoTK8mRX