Onuachu a Wesley Sonck en ligne de mire, mais a été remplacé : "J'ai eu quelques problèmes avec mon genou"

Tout le monde à Genk a été surpris lorsque John van den Brom a remplacé Paul Onuachu. Onuachu venait de marquer ses 28e et 29e buts de la saison et aurait pu rattraper le meilleur buteur genkois Wesley Sonck.

Mais c'est un changement qu'Onuachu lui-même avait demandé. "Non, je n'étais pas préoccupé par un éventuel cinquième carton jaune. J'ai eu quelques problèmes avec mon genou et j'ai été changé par précaution", a déclaré le Taureau d'Or.

Sonck a déjà marqué 30 buts pour Genk et le grand Nigérian semble maintenant prêt à faire mieux. "Bien sûr, un tel record me fascine mais cela ne me préoccupe pas du tout pendant le match. J'ai joué pour l'équipe et j'ai essayé d'utiliser mes qualités rien que pour elle. Avec deux buts, j'ai plutôt bien réussi. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour la victoire."