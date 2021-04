Jack Hendry toujours Ostendais la saison prochaine?

Devenu un indéboulonnable cadre à la Côte, le défenseur central écossais ne sait pas encore ce qu'il attend la saison prochaine.

Prêté par le Celtic Glasgow en début de saison, Jack Hendry était arrivé sur la pointe des pieds à Ostende. Il n'avait d'ailleurs pas participé aux quatre premiers matchs de la saison du KVO. Mais il a ensuite fait son trou.

27 rencontres, deux buts, un assist: Jack Hendry est vite devenu une pièce maîtresse de l'effectif d'Alexander Blessin et il en a même profité pour retrouver une place en équipe nationale écossaise et peut espérer disputer le prochain Euro avec la Tartan Army.

De quoi largement valider la décision prise l'été dernier de signer en Belgique. Et donner à Jack Hendry des envies de prolonger son séjour à la Côte? L'Ecossais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. "Ostende a une option d'achat et souhaite l'activer. Maintenant, il faut trouver un accord. Mon souhait est de jouer au plus haut niveau, ça, c'est clair", explique-t-il à Sport/Foot Magazine.