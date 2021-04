Malines club le plus belge de Pro League devant le Standard: un bonus de 600.000 euros pour le Kavé

C'est au Kavé que les joueurs belges ont obtenu le plus de minutes cette saison et le club en profite pour empocher une jolie prime.

L'heure est au premier bilan en Pro League à l'issue de la phase classique. La répartition des droits TV prévoit en effet des primes pour les clubs ayant le plus utilisé les joueurs belges durant la saison et c'est Malines qui va empocher le plus gros montant (600.000 euros).

De 600.000 à 200.000 euros de prime

Les joueurs belges du Kavé ont, en effet, cumulé 19.991 minutes de jeu en championnat cette saison, rapporte Het Laatste Nieuws. C'est un peu mieux que ceux du Standard (18.367), du Beerschot (17.669), de Waasland-Beveren (16.564) et du Club de Bruges (16.117).

Ces quatre autres clubs vont également recevoir une prime pour récompenser leur propension à faire évoluer leurs éléments noir-jaune-rouge sur les pelouses de Pro League: 500.000 euros pour le Standard, 400.000 pour le Beerschot, 300.000 pour Waasland-Beveren et 200.000 pour le Club.