Le Beerschot laisse partir un fidèle serviteur

Après cinq ans et deux montées, Denys Prychynenko quitte le Beerschot.

C'est l'un des chouchoux du public qui tire sa révérence au Beerschot: en fin de contrat, le défenseur allemand d'origine ukrainienne Denis Prychynenko ne sera pas prolongé. Il va quitter le Kiel cinq ans après son arrivée.

Aujourd'hui âgé de 29 ans, l'ancien international U17 ukrainien était arrivé à Anvers en 2016, en provenance du White Star et alors que le Beerschot évoluait encore en D1 amateur. Cinq saisons et deux promotions et 143 matchs plus tard, Denis Prychynenko s'en va la mémoire remplie de bns souvenirs.