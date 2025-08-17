La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

Blessé au mollet, Loïc Lapoussin n'a pas encore joué cette saison avec Saint-Trond. Il se pourrait même qu'il n'y joue pas du tout, le Malgache étant à la recherche d'un nouveau club.

Depuis la reprise de la saison, Loïc Lapoussin n’a pas encore évolué sous les couleurs de Saint-Trond. Le flanc gauche malgache est blessé au mollet depuis la préparation.

Wouter Vrancken ne peut donc pas l’utiliser, alors qu’on ne doute pas qu’il pourrait faire des ravages aux côtés de Ryotaro Ito, auteur d’un très beau début de saison. Mais est-ce vraiment l’ambition du coach trudonnaire ?

Il y a quelques semaines, une rupture de contrat avait été envisagée pour l’ancien joueur de l’Union, qui affichait un manque d’implication à l’entraînement, selon les révélations du Belang van Limburg. Son engagement avec Saint-Trond court jusqu’au 30 juin 2026.

Loïc Lapoussin est à la recherche d'un nouveau club

Il n’y a pas encore d’intérêt concret clairement exprimé, mais plusieurs équipes, en Belgique comme à l’étranger, pourraient être séduites par les qualités techniques et son sens du jeu de Loïc Lapoussin, considéré, selon les données, comme le meilleur pour réaliser des passes dangereuses sous pression.

Avant la rencontre face à La Louvière, ce dimanche à 16h00, Wouter Vrancken a confirmé que le joueur de 29 ans était à la recherche d’un nouveau club. Son transfert devrait donc se concrétiser en fin de mercato, à son retour de blessure.