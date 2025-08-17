La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond
Blessé au mollet, Loïc Lapoussin n'a pas encore joué cette saison avec Saint-Trond. Il se pourrait même qu'il n'y joue pas du tout, le Malgache étant à la recherche d'un nouveau club.
Depuis la reprise de la saison, Loïc Lapoussin n’a pas encore évolué sous les couleurs de Saint-Trond. Le flanc gauche malgache est blessé au mollet depuis la préparation.
Wouter Vrancken ne peut donc pas l’utiliser, alors qu’on ne doute pas qu’il pourrait faire des ravages aux côtés de Ryotaro Ito, auteur d’un très beau début de saison. Mais est-ce vraiment l’ambition du coach trudonnaire ?
Il y a quelques semaines, une rupture de contrat avait été envisagée pour l’ancien joueur de l’Union, qui affichait un manque d’implication à l’entraînement, selon les révélations du Belang van Limburg. Son engagement avec Saint-Trond court jusqu’au 30 juin 2026.
Loïc Lapoussin est à la recherche d'un nouveau club
Il n’y a pas encore d’intérêt concret clairement exprimé, mais plusieurs équipes, en Belgique comme à l’étranger, pourraient être séduites par les qualités techniques et son sens du jeu de Loïc Lapoussin, considéré, selon les données, comme le meilleur pour réaliser des passes dangereuses sous pression.
Avant la rencontre face à La Louvière, ce dimanche à 16h00, Wouter Vrancken a confirmé que le joueur de 29 ans était à la recherche d’un nouveau club. Son transfert devrait donc se concrétiser en fin de mercato, à son retour de blessure.
𝐍𝐔𝐌𝐄́𝐑𝐎 𝟏 𝐄𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄— Barea Football 🇲🇬 (@BareaFootball) August 5, 2025
Sur 21 championnats 🇪🇺 , Lapoussin domine en étant le meilleur 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.
📊 2,62 passes tous les 90 minutes !
🗞 @SkillCorner pic.twitter.com/F4oas7HWUj
