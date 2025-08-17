Interview 🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Parc Duden
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union
À dix pendant près de 70 minutes, le Standard ne s'est pas effondré face à l'Union. Les Rouches auraient même pu revenir dans la partie, mais Mircea Rednic regrette surtout les cadeaux offerts à l'adversaire, ainsi que l'expulsion très précoce de Thomas Henry.

Le Standard était inférieur à l'Union Saint-Gilloise ce samedi soir, mais peut nourrir quelques regrets. Les Rouches ont offert les buts au champion en titre et se sont retrouvés en infériorité numérique après seulement 25 minutes, suite à l'expulsion de Thomas Henry. Après la rencontre, Mircea Rednic reconnaissait la supériorité de l’adversaire en conférence de presse et adressait ses compliments à Sébastien Pocognoli.

"Mes félicitations pour le travail que tu fais ici. C’est une belle équipe. Même à onze contre onze, il était difficile pour nous de lutter collectivement. C’est dommage qu’à 1-0, Thomas, avec son expérience, savait qu’il avait une carte jaune et ait pris le risque. Jouer presque une heure à dix contre onze, c’était compliqué. Oui, j’étais en colère, mais ça arrive. Nous avons encore eu des occasions de marquer, notamment l’opportunité de Casper."

Le Standard a manqué ses occasions de revenir dans le match

On pensait en effet que, mené au score et en infériorité numérique, le Standard allait s’écrouler au Parc Duden. Pourtant, les Rouches, via Nielsen, Rafiki Saïd et Timothé Nkada, ont eu plusieurs occasions pour revenir au score, sans succès. La grande différence, selon Ibe Hautekiet, réside dans l'efficacité: c’est ce qui distingue le Standard actuel d’une équipe du top.

Mircea Rednic, qui avait reconduit son système à cinq défenseurs utilisé en seconde période face au Racing Genk, se dit satisfait de la prestation globale de ses joueurs et explique les buts encaissés par un manque d’expérience. Entre une perte de balle de Rafiki Saïd, un manque d’attention dans la défense centrale et un cadeau d’Hakim Sahabo, le Standard a presque offert trois buts à l’Union, qui n’en demandait pas tant.

"On a subi, on a défendu, on a essayé de bloquer les couloirs. Parfois, nous l’avons bien fait, parfois ils se sont retrouvés devant notre gardien. Pour le deuxième et le troisième but, nous avons aussi offert un cadeau et nous manquions un peu d’expérience. Hakim a fait une passe qu’il ne fait jamais, ça arrive", a conclu Mircea Rednic, qui peut malgré tout tirer du positif avant la réception du Cercle, samedi prochain.

