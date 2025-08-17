Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Januzaj

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Januzaj

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj semblait dans une impasse à Séville. Mais le club andalou a un effectif et des moyens très limités à sa disposition, ce qui semble avoir changé les choses.