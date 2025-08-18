"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

Une semaine de vérité arrive pour le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart doivent disposer des Rangers pour se qualifier en Ligue des Champions.

L'ancien Diable Rouge Thomas Buffel a analysé, pour le Daily Record, en tant qu’« espion », les forces du Club de Bruges et identifié les points cruciaux à surveiller pour les Rangers avant le match de barrages de la Ligue des Champions.

L’enjeu est de taille : une place en phase de groupes de la C1, connue pour être très lucrative. Ancien joueur des Rangers et originaire de Bruges, Thomas Buffel connaît parfaitement les deux clubs et partage ses analyses avec le journal anglais.

Buffel souligne que Bruges pratique un style de jeu très offensif. « Ils tentent de construire clairement depuis l’arrière, avec des latéraux très avancés qui pressent la défense adverse, » explique-t-il. « Les ailiers se positionnent entre les lignes, et les trois milieux de terrain tournent beaucoup pour pousser le ballon vers l’avant et chercher les espaces en profondeur. »

Thomas Buffel conseille les Rangers

Selon lui, il est difficile de presser efficacement dans ces conditions, surtout si l’adversaire recule par peur des latéraux offensifs. L’ailier portugais Carlos Forbs figure parmi les joueurs les plus dangereux, selon Buffel. Il prévient également que les Rangers doivent bien gérer la transition : « Si vous ne maîtrisez pas la transition, il est difficile de jouer contre eux. »

L'ancien joueur de Genk, du Cercle, de Zulte et donc des Rangers a récemment observé Bruges contre Genk et Salzbourg et se dit impressionné par leur dynamisme et leur pressing. Pour lui, les Rangers devront rester vigilants, notamment sur l’occupation de la largeur du terrain.