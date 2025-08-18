"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

Anderlecht s'est imposé 0-2 à Dender dimanche, mais Besnik Hasi a reconnu après la rencontre que la tâche avait été loin d'être simple. Les Mauves ont souffert pendant près de soixante-dix minutes face à un Dender bien organisé, combatif et généreux dans l'effort.

Besnik Hasi savait d’avance que ce ne serait pas un après-midi facile pour les Mauves à Dender. Après le lourd déplacement en Moldavie, tous les joueurs d’Anderlecht n’étaient pas au top de leur forme, ce qui a conduit à quelques changements dans le onze de départ. "Si vous n’êtes pas au maximum contre une équipe joueuse comme Dender, vous aurez des problèmes", avait-t-il averti.

En première mi-temps, Anderlecht n’a que rarement inquiété le gardien adverse, même si Angulo a failli ouvrir le score sur une contre-attaque rapide. Après la pause, les Bruxellois ont eu encore plus de difficultés : Dender a pris l’initiative et a même obtenu deux occasions franches. C’est alors que Hasi est intervenu, en lançant Kasper Dolberg et César Huerta. Leur entrée a fait basculer le match.

"Tous deux ont apporté de l’énergie, de la profondeur et de l’intensité", a expliqué l’entraîneur. Alors qu’Anderlecht butait jusque-là sur le bloc compact de Dender, Dolberg et Huerta ont permis de varier le jeu offensif. L’équipe locale a alors reculé, et les visiteurs en ont pleinement profité.

Besnik Hasi ne voulait pas jouer avec deux attaquants à Dender

Interrogé sur le fait de ne pas avoir débuté avec deux attaquants, Hasi a été clair : "Dender jouait avec quatre milieux de terrain. Si je commence avec deux attaquants, je suis en sous-effectif au milieu et on se fait écraser."

Avec de nombreuses options offensives sur le banc, Hasi attend le retour de certains joueurs clés, comme Simic et Ozcan. Huerta semble désormais prêt à prétendre à une place de titulaire, ce qui pourrait reléguer Yari Verschaeren sur le banc, le Mexicain apportant plus de profondeur et de rapidité. "Il progresse visiblement après ses entrées en cours de match", a conclu Hasi.