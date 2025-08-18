"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Dender
| 0 réaction
Photo: © photonews

Anderlecht s'est imposé 0-2 à Dender dimanche, mais Besnik Hasi a reconnu après la rencontre que la tâche avait été loin d'être simple. Les Mauves ont souffert pendant près de soixante-dix minutes face à un Dender bien organisé, combatif et généreux dans l'effort.

Besnik Hasi savait d’avance que ce ne serait pas un après-midi facile pour les Mauves à Dender. Après le lourd déplacement en Moldavie, tous les joueurs d’Anderlecht n’étaient pas au top de leur forme, ce qui a conduit à quelques changements dans le onze de départ. "Si vous n’êtes pas au maximum contre une équipe joueuse comme Dender, vous aurez des problèmes", avait-t-il averti.

En première mi-temps, Anderlecht n’a que rarement inquiété le gardien adverse, même si Angulo a failli ouvrir le score sur une contre-attaque rapide. Après la pause, les Bruxellois ont eu encore plus de difficultés : Dender a pris l’initiative et a même obtenu deux occasions franches. C’est alors que Hasi est intervenu, en lançant Kasper Dolberg et César Huerta. Leur entrée a fait basculer le match.

"Tous deux ont apporté de l’énergie, de la profondeur et de l’intensité", a expliqué l’entraîneur. Alors qu’Anderlecht butait jusque-là sur le bloc compact de Dender, Dolberg et Huerta ont permis de varier le jeu offensif. L’équipe locale a alors reculé, et les visiteurs en ont pleinement profité.

Besnik Hasi ne voulait pas jouer avec deux attaquants à Dender

Interrogé sur le fait de ne pas avoir débuté avec deux attaquants, Hasi a été clair : "Dender jouait avec quatre milieux de terrain. Si je commence avec deux attaquants, je suis en sous-effectif au milieu et on se fait écraser."

Avec de nombreuses options offensives sur le banc, Hasi attend le retour de certains joueurs clés, comme Simic et Ozcan. Huerta semble désormais prêt à prétendre à une place de titulaire, ce qui pourrait reléguer Yari Verschaeren sur le banc, le Mexicain apportant plus de profondeur et de rapidité. "Il progresse visiblement après ses entrées en cours de match", a conclu Hasi.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FCV Dender EH
Besnik Hasi
Adriano Bertaccini

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
