"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Parc Duden
"On a tenu tête aux champions pendant une heure, en infériorité numérique." Le Standard s'est battu avec ses armes face à l'Union, mais a logiquement subi son premier revers de la saison.

Malgré une entame de match solide, le Standard n’a pas fait le poids sur la pelouse de l’Union, ce samedi. Réduits à dix pendant plus d’une heure, les Rouches se sont inclinés 3-0 face au champion en titre. Après la rencontre, Ibe Hautekiet, de retour de blessure et titularisé pour la première fois de la saison, a confié avoir été impressionné par les Bruxellois.

"La dynamique à Genk, la semaine dernière, était déjà grande, mais l’Union, c’est encore plus… et mieux. Ils mettent une pression constante. C’est déjà difficile de jouer ici à 11 contre 11, alors en infériorité numérique…"

Thomas Henry abattu après son exclusion

Le tournant est intervenu après 26 minutes, lorsque Thomas Henry a écopé de son deuxième carton jaune pour une intervention tardive sur Charles Vanhoutte.

"À la mi-temps, il était désespéré. Il a présenté ses excuses à plusieurs reprises. Il était vraiment au fond du trou. Était-il en colère contre l’arbitre ou contre lui-même ? Probablement un peu des deux."

Malgré cette infériorité numérique, Hautekiet estime que le Standard a tenu son rang. "Nous avons bien défendu et nous nous sommes même créés trois grosses occasions. Si vous voulez rivaliser avec les meilleures équipes, vous devez absolument concrétiser ces occasions. Cela aurait peut-être pu changer l’histoire de ce match."

Tirer des leçons, mais aussi oublier

Le défenseur central des Rouches préfère toutefois retenir le positif. "Nous avons montré que nous pouvions former un bloc, même contre un adversaire si fort et en infériorité numérique. C’est quelque chose sur lequel nous pouvons construire."

Les vingt dernières minutes, en revanche, ont été particulièrement difficiles. "Mentalement, nous étions épuisés, et cela s’est vu. Nous avons pris des risques pour tenter de revenir au score, jusqu’à finir avec quatre défenseurs face à une ligne de cinq ou six attaquants de l’Union. Nous devons en tirer des leçons, mais aussi oublier rapidement, car les choses auraient pu être pires."

Avec cet état d’esprit, Hautekiet veut déjà se tourner vers l’avenir et refuse de trop s’attarder sur cette première défaite de la saison. "Nous savons maintenant ce qu’il faut pour jouer contre les meilleures équipes. Cela ne va pas briser notre dynamique. Je le répète : nous avons affronté la meilleure équipe de Belgique", a-t-il conclu.

