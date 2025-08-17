C'est désormais confirmé par le coach du joueur : Charleroi tient un nouvel attaquant

Florent Malice
Florent Malice depuis Denderleeuw
0 réaction
C'est désormais confirmé par le coach du joueur : Charleroi tient un nouvel attaquant
Photo: © photonews

Aurélien Scheidler est sur le point de quitter Dender. Vincent Euvrard, coach du club flandrien, a confirmé après le match contre Anderlecht qu'un accord a été conclu avec Charleroi.

Voilà plusieurs semaines que les rumeurs courent concernant Aurélien Scheidler (27 ans), l'attaquant français du FCV Dender, auteur d'une belle saison 2024-2025. La Gantoise avait notamment été cité parmi les clubs intéressés, mais la piste n'avait rien donné, pas plus que celle menant à Troyes.

C'est finalement Charleroi qui décroche la timbale, comme annoncé peu de temps avant le coup d'envoi de Dender-Anderlecht. Vincent Euvrard, l'entraîneur de Dender, l'a confirmé en conférence de presse d'après-match devant nous. 

Ce match contre Anderlecht aura été le dernier de Scheidler (titulaire, pourtant) avec Dender. Un coup dur pour les Flandriens. "Nous n'avons pas d'autre profil de ce type dans notre noyau", regrette Euvrard. Dender va donc à son tour se mettre en action sur le marché des transferts. 

Du côté de Charleroi, Aurélien Scheidler sera un renfort bien utile. Les Zèbres manquent de poids en attaque en-dehors du très courtisé Nikola Stulic. Reste à voir si le Français arrive pour succéder au Serbe ou pour le concurrencer.

Aurélien Scheidler avait été prêté à Dender par Bari la saison passée, et acheté à titre définitif en juillet pour 800.000 euros. On imagine donc que Charleroi a proposé une somme raisonnablement plus élevée. Scheidler avait disputé 32 matchs pour 9 buts et 2 assists en Jupiler Pro League (il en compte 4 cette saison, sans avoir marqué).

