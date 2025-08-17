Réaction Thorgan Hazard le sait, il ne saura pas tout jouer : "Ne pas aller en Moldavie, ça m'allait très bien"

Florent Malice
Florent Malice depuis Denderleeuw
| 0 réaction
Thorgan Hazard le sait, il ne saura pas tout jouer : "Ne pas aller en Moldavie, ça m'allait très bien"
Thorgan Hazard a encore marqué ce dimanche contre Dender. Son 4e but en autant de matchs de championnat, et ce alors qu'il le reconnaît : il a du mal à enchaîner les rencontres.

Thorgan Hazard n'avait pas non plus un sourire exubérant après la victoire du RSCA à Dender. Le job a été fait, et c'est tout, on le sait bien du côté d'Anderlecht. "On garde le zéro derrière, les entrants ont amené de la fraîcheur et du dynamisme, on gagne, sans être brillants mais c'est bien", résumait-il. 

De la fraîcheur, les Mauves en avaient bien besoin. Est-ce la faute au voyage en Moldavie, auquel n'a pas participé Hazard, si certains semblaient un peu lents ? "Je ne crois pas que le voyage était dans les jambes, non, car certains ont eu l'occasion de se reposer", pointe Thorgan. "Moi, j'ai eu l'opportunité de rester en Belgique, et je remercie le coach pour ça (sourire)".

Hazard ne sait pas jouer trois matchs d'affilée 

De retour d'une grave blessure, Hazard sélectionne ses matchs (il avait notamment été laissé sur le banc sur le synthétique de Häcken pour éviter une blessure), et ne pas aller à Chisinau lui convenait très bien. "J'avais la sensation qu'on avait fait le job à l'aller. C'est bien sûr le coach qui a pris la décision, mais j'étais d'accord (rires)".

Car le rythme du Sporting est élevé, avec des préliminaires européens assez longs. "Ca commence à devenir difficile pour moi de jouer trois matchs en une semaine, j'ai 32 ans", rigole Hazard. "C'est pour ça que je discute bien avec le coach. C'est un début de saison intense avec des matchs tous les trois jours. Mais à Athènes, oui, je compte bien en être (sourire)". 

La double confrontation face à l'AEK promet en effet d'être plus compliquée que celle contre le Sheriff Tiraspol. "C'est important de jouer la Coupe d'Europe, car nous avons un large noyau et il faut donner du temps de jeu à tout le monde. On va essayer de faire le même match à la maison que contre le Sheriff mais je pense que ce sera plus difficile", reconnaît Thorgan Hazard.

"C'est une bonne équipe d'Athènes. Je connais quelques noms, oui : Jovic, Martial, l'ancien de Saint-Trond... Koita, c'est ça. Pas de joueurs avec qui j'ai joué, je pense, non, mais nous n'avons pas encore analysé l'adversaire. D'abord, un jour de repos, c'est important", conclut le meilleur buteur du championnat en souriant. 

