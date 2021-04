Le Standard passe au travers, Genk coiffe les lauriers

Les Limbourgeois ont remporté la Coupe de Belgique et se qualifient donc pour l'Europe. Dommage pour les Liégeois qui sont un peu passés à côté de leur finale.

En cette fin du mois d'avril, Genk et le Standard pouvaient déjà s'offrir un titre et donc une qualification européenne ce dimanche. L'enjeu est donc important et comme on le dit souvent dans ces cas-là, cet enjeu prend bien le pas sur le jeu, surtout en première période.

Pourtant, dès le début du match, tout aurait pu bien démarrer avec une énorme frappe de Thorstvedt, qui vient heurter le poteau droit de Bodart. Le Standard réplique, par Amallah ou encore Raskin, mais les frappes sont à chaque fois dans les mains de Vandevoordt.

D'un point de vue technique, le niveau de cette finale est même désastreux par moments. Les mauvaises passes s'accumulent, les ballons n'arrivent pas et on ne peut pas s'enthousiasmer pour ce premier acte, en-dessous des attentes de l'évènement.

Après la pause, l'intensité du duel va vraiment monter d'un cran... suite à un but. Siquet est fautif, Ito s'en va seul tromper Arnaud Bodart (48', 0-1). Les Liégeois veulent alors revenir au plus vite dans la rencontre et pour ce faire, Muleka remplace Balikwisha. Cependant, ce sont les Limbourgeois qui passent tout près du 0-2 via Hrosovsky.

Le temps file, Mehdi Carcela monte au jeu et les hommes de Leye jettent toutes leurs forces dans la bataille. Cependant, Vandevoordt n'est pas mis en difficultés et ce sont les joueurs de Van Den Brom qui non seulement monopolisent le ballon, mais qui ont aussi les occasions pour alourdir la marque. Ce deuxième but, il tombe sur un long ballon vers la tête de Onuachu. Le Nigérian lance parfaitement Bongonda qui s'en va tromper Bodart (80', 0-2).

Mais la rencontre n'est pas terminée pour autant puisque Muleka, d'une tête dans la lucarne, redonne de l'espoir aux Rouches (84', 1-2). Les Rouches poussent jusque dans les dernières secondes, malheureusement en vain.

Genk remporte donc cette Coupe de Belgique, se qualifie pour l'Europa League et peut aborder sereinement les playoffs 1. Pour le Standard, il faudra remporter les playoffs 2 qui débutent par un déplacement à Ostende.