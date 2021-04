Lucas Walbrecq quitte déjà le RWDM pour le football amateur

Lucas Walbrecq (24 ans) avait rejoint le RWDM en janvier dernier mais n'a eu que peu de temps de jeu.

Le jeune attaquant Lucas Walbrecq (24 ans) quitte le RWDM après un peu plus d'un an et rejoint Rochefort, une équipe contre laquelle Walbrecq avait inscrit un doublé en Coupe de Belgique lors de la large victoire des Molenbeekois (1-8). Ses deux seuls buts de la saison, Walbrecq ayant disputé en tout et pour tout 4 matchs dont 3 en Proximus League.