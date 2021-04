L'UEFA participe à un boycott des réseaux sociaux pour dénoncer le racisme en ligne

Plusieurs clubs ont décidé d'un blackout intégral des réseaux sociaux durant trois jours ce week-end afin de protester contre les insultes racistes à répétition dont sont victimes leurs joueurs sur ces plate-formes. L'UEFA se joint à cette initiative : "C'est inacceptable et ça doit être arrêté, avec l'aide du public, des autorités et des géants des réseaux sociaux", a déclaré le président de l'UEFA Alexander Ceferin.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.



The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.