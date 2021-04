Sampaoli veut que l'une de ses stars passe un cap

L'entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille veut pousser une star de son équipe à devenir plus régulier.

Totalement à côté de la plaque lors de la première partie de saison, Dimitri Payet (34 ans, 37 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) a su profiter de l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille pour se reprendre en main et revenir à un meilleur niveau ces dernières semaines. Un retour au premier plan qui réjouit son entraîneur.

"Payet est un joueur de plus en plus en forme. Il joue plus près de la surface adverse. Il progresse au niveau des passes et des buts. Il a compris notre philosophie de jeu. C'est positif dans notre cheminement et pour l'équipe. On espère qu'il va se maintenir dans le temps", a prévenu le technicien argentin en conférence de presse.

Conscient du manque de régularité du Réunionnais, El Pelado espère trouver les solutions pour y mettre fin. "Il s'agit de comprendre les raisons des irrégularités de Payet, explique le coach olympien. Il faut que le foot soit à la hauteur de ses diverses tentations, que ce soit la priorité et qu'il se concentre sur le jeu. Il faut lui donner les clés pour se concentrer uniquement sur le football." Gérer son physique sera très certainement l'une des clés pour le maître à jouer de l'OM, qui a récemment perdu 7 kg pour retrouver son poids de forme. Depuis, il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en quatre matchs.