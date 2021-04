L'Union Saint-Gilloise annonce un premier transfert en vue de la D1A

L'Union Saint-Gilloise sera probablement très active cet été sur le marché des transferts, avec la D1A en ligne de mire. Le premier nouveau-venu est connu !

Bart Nieuwkoop (25 ans) est le premier transfert de l'Union Saint-Gilloise en vue de la D1A. Cet arrière droit néerlandais débarque de Feyenoord et signe pour trois ans au Stade Marien. Nieuwkoop compte plus de 100 match d'Eredivisie avec Feyenoord et Willem II, une belle injection d'expérience donc pour un groupe dont de nombreux joueurs découvriront l'élite la saison prochaine.