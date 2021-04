Le Sporting d'Anderlecht rend aussi hommageà Olivier Deschacht: "Ta maison pour toujours"

Le désormais retraité du football Olivier Deschacht a marqué le Sporting d'Anderlecht et inversement. Le club bruxellois a rendu hommage ) son ancien numéro 3.

Le Sporting d'Anderlecht a communiqué ce vendredi, et ce quelques minutes après l'annonce officielle de la retraite d'Olivier Deschacht:

"Véritable légende du club, livier Deschacht met ce jour un terme définitif à sa longue et superbe carrière, laquelle l’a évidemment principalement vu défendre nos couleurs avec brio, mais également celles de Lokeren et de Zulte Waregem. Après avoir rejoint le RSC Anderlecht à l’âge de 16 ans, Olivier intégra le noyau A en 2001 pour ne plus jamais le quitter. Ce n’est cependant qu'en 2003 qu’il s’imposa comme titulaire à part entière au Sporting.

Pour résumer tout l’apport d’Olivier Deschacht au Parc Astrid, il nous suffit de citer deux chiffres. Le premier, c’est 16. Soit le nombre total de trophées qu’il a brandi en Mauve et Blanc. Huit magnifiques titres de champion, sept Supercoupes de Belgique et aussi une Coupe de Belgique. Un palmarès dont ne peuvent que rêver l’énorme majorité des footballeurs contemporains d’Olivier Deschacht. Et aussi une fidélité à toute épreuve.

Le second chiffre, c’est 602. Son nombre de matches joués pour le RSCA (en 17 saisons), le record du club. En 2016, Oli a dépassé Paul Van Himst, l'icône absolue du club. Il déclara alors : "Je ne serai jamais que la moitié de lui, il représente tellement pour le RSCA. À l'époque, les joueurs jouaient d'ailleurs moins de matches en une saison. Mais je ne veux pas non plus minimiser ma performance. C'est superbe et j'en suis très fier."

Oli met désormais un terme à sa carrière. Le RSCA est fier et reconnaissant d’avoir pu compter sur ses services toutes ces d’années. Nous lui souhaitons plein succès dans la voie qu'il choisira.

Merci pour tout, Oli. À bientôt au Parc Astrid, ta maison pour toujours."