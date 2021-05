Premier but du jeune belge Emmanuel Matuta, deux assists pour Johan Bayakoko avec le Jong PSV

Les jeunes belges étaient à la fête ce vendredi avec le Jong PSV : Emmanuel Matuta a inscrit son premier but en Keuken Kampioen Divisie, et notre autre compatriote Johan Bakayoko a délivré deux passes décisives.

Le jeune belge Emmanuel Matuta (19 ans), qui a obtenu un nouveau contrat au PSV Eindhoven plus tôt cette saison, a inscrit son premier but avec le Jong PSV en Keuken Kampioen Divisie ce vendredi, lors du déplacement au Telstar. Un but offert dans les arrêts de jeu par Johan Bakayoko, autre talent belge de 18 ans, qui était à l'assist sur les deux buts du Jong PSV pour un partage 2-2.