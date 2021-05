John van den Brom heureux et se demande où cela va s'arrêter : "Nous sommes capables de faire quelque chose"

John Van den Brom était extrêmement fier de ses joueurs après la victoire contre l'Antwerp (2-3) et qui sait, cela pourrait être le début de plus.

Quelle semaine pour le KRC Genk. Après avoir remporté la Coupe de Belgique face au Standard de Liège le week-end dernier, le club limbourgeois vient de s'imposer à l'Antwerp lors de cette première journée des Playoffs 1. "Si vous regardez notre semaine avec la victoire contre le Standard en finale de la Coupe puis toutes les célébrations qui vont avec et ce succès à l'Antwerp, c'est vaiment génial !" s'est exclamé John van den Brom.

La préparation de ce match a été courte. "Mais depuis mercredi dernier, je me suis concentré sur ce match. Nous voulions poursuivre les bonnes choses vues lors de la finale dans ces PO1. Nous l'avons montré lors de ce match difficile à l'extérieur à Anvers. Je suis extrêmement fier de mes joueurs. Parce qu'à part 10 minutes moyennes, ils ont continué à jouer au football. On se dit que l'on peut faire plus. Beaucoup de choses sont possibles dans ces Playoffs 1 et nous n'avons pas manqué notre départ. Si nous jouons au football, je ne vais pas dire que nous sommes les meilleurs en Belgique, mais nous nous en approcherons. Les garçons doivent être encore plus convaincus que nous sommes capables de faire quelque chose", a conclu le technicien néerlandais.

Genk est deuxième avec 31 points à sept longueurs du Club.