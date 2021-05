Arsenal bientôt racheté ? Thierry Henry confirme son implication dans le projet

Fan des Gunners depuis son enfance, le propriétaire de Spotify s'est dit prêt à racheter le le club londonien. Le patron du leader sur le marché du streaming musical a le soutien des légendes d'Arsenal que sont Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

Invité de l'émission Monday Night Football sur Sky Sports ce lundi soir, Thierry Henry en a d'ailleurs dit un peu plus au sujet de cette éventuelle reprise d'Arsenal par Daniel Ek, tout en confirmant son implication dans ce projet, bien que Stan Kroenke, l'actionnaire majoritaire ne soit pas vendeur.

"Daniel Ek a déjà, je vais vous donner quelque chose, contacté les Kroenke et leur a déjà dit qu'il avait collecté les fonds pour s'assurer qu'il pouvait faire une bonne offre. Ils ont maintenant besoin d'écouter. Beaucoup de gens ont fait savoir qu'ils voulaient que le propriétaire parte. Nous essayons de proposer une solution impliquant les fans et de récupérer l'ADN du club. Il doit maintenait y avoir une discussion, mais il a tendu la main. Je pense que ça va être long et pas facile si cela arrive. Une chose que je veux réitérer est que Daniel ne partira pas, il sera là pour voir s'ils veulent vendre. Cela va prendre très longtemps, nous savons ce que nous voulons faire, mais nous devons avant tout nous assurer que nous pouvons prendre le relais, s'ils écoutent", a confié le meilleur buteur de l'histoire du club londonien.

Daniel Ek pourrai transmettre prochainement une offre d'environ 2 milliards d'euros à Stan Kroenke.