La Roma justifie le choix "Mourinho": "José nous a impressionné"

José Mourinho a signé ce mardi pour l'AS Roma. Un choix qui étonne, alors dans la foulée la direction a justifié son choix.

Libre à la suite de son limogeage de Tottenham, le technicien portugais succédera à Paulo Fonseca. Le club de la capitale italienne a fait savoir que le coach de 58 ans a paraphé un contrat de trois années. Par la voix de son directeur général Tiago Pinto, interrogé sur le site officiel du club, la Louve a expliqué les raisons de la prochaine arrivée de l’ancien entraîneur de Manchester United.

" Lorsque José est devenu disponible, nous avons immédiatement sauté sur l’occasion de parler avec l’un des plus grands managers de tous les temps. Nous avons été impressionnés par le désir de gagner de José et sa passion pour le sport : qu’importe le nombre de trophées gagnés, son principal objectif est le prochain. Il possède les connaissances, l’expérience et le leadership nécessaires pour concourir à tous les niveaux. Nous savons que pour construire un projet sportif réussi, il faut du temps, de la patience et les bonnes personnes aux bons endroits. Nous sommes extrêmement confiants que José sera le coach parfait pour notre projet, à la fois pour notre avenir immédiat et à long terme. Avec la vision et l’ambition de Dan et Ryan Friedkin, nous allons jeter les bases d’une nouvelle AS Roma."