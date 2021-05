Javier Tebas se paie Gianni Infantino

Ce mercredi, le président de la FIFA Gianni Infantino a calmé le jeu par rapport à d'éventuelles sanctions contre les membres fondateurs du projet mort-né de la Super League.

Cette intervention du président de la FIFA Gianni Infantino n'a pas été appréciée par le boss de la Liga. D'ailleurs, Javier Tebas a allumé le Suisse.

"Gianni Infantino, président de la FIFA, connu comme W01 (un nom de code désignant un dirigeant favorable à la Super Ligue dans la documentation du projet, ndlr) pour les 'inventeurs' de la Super Ligue, démontre une grande ignorance du football et de son industrie. S'il vous plaît, plus de respect pour les ligues nationales et moins d'idées absurdes du fameux bar", a lâché le dirigeant ibérique sur Twitter.