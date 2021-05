Clement revient sur le Topper: "Crispés d'avoir voulu trop bien faire"

Le Topper entre Bruges et Anderlecht a eu plusieurs visages dimanche dernier. Clement est revenu sur ce duel spectaculaire.

Philippe Clement a été accusé, par beaucoup de suiveurs, de s'être trompé sur sa tactique de base: "Je pourrais parler du match de Manchester City. De Bruyne a été placé en faux neuf, et City a gagné. Du coup, on dit que le coup tactique est réussi. C'est pareil pour tout le monde, quand on gagne on a toujours raison. Durant la semaine, Odilon s'était bien entraîné à cette position."

Le T1 du leader du championnat revient aussi sur la prestation globale de ses joueurs: "Je pense que les joueurs ont voulu tellement bien faire, tellement montrer qu'ils voulaient gagner qu'ils ont fini pas être crispés. Mais ce n'était pas que nous, Kompany n'était pas non plus content de la prestation de ses joueurs avant la pause. Tout le monde voulait bien faire et parfois ça empêche de jouer, ça donne moins de qualités dans le jeu."

Au final les deux équipes se sont quittées sur un nul équitable. "Même si Dost aurait pu nous donner la victoire s'il peut toucher le ballon de la tête". Philippe Clement s'en contentera, par contre on sent qu'une victoire ce vendredi pourrait faire souffler tout un groupe.