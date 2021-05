Gilles De Bilde : "J'ai compris ce choix de Kompany"

Adrien Trebel a débuté le match contre l'Antwerp sur le banc et Josh Cullen a pris sa place. Un choix que Gilles De Bilde a compris.

"Ce sont des matches intenses et Vincent Kompany a le luxe de pouvoir choisir entre Cullen et Trebel. Je suis plus fan de Trebel que de Cullen, mais je comprends ce choix", a confié Gilles De Bilde au micro d'Eleven Sports.

L'entraineur Mauve avait expliqué que le calendrier était chargé avec trois matches en six jours et que l'équipe aurait besoin de beaucoup d'énergie.

Pour sa part, Trebel était sur une bonne lancée puis a été un peu moins percutant ces dernières semaines. Josh Cullen est, lui, souvent bien monté au jeu sauf face à l'Antwerp où l'Irlandais a été remplacé à la pause.

Mercredi, Anderlecht se déplace à Genk, et Vincent Kompany devra encore trancher.